Колышлейцы лишились свободы за кражу семян подсолнечника

28.04.2021 | 09:39

В Колышлейском районе трех местных жителей в возрасте от 27 до 34 лет осудили за кражу урожая.

Согласно материалам дела, сельчане трудились трактористами-машинистами на сельхозпредприятии. 6 октября 2020 года мужчины договорились похитить семена подсолнечника с поля.

«Для реализации совместного преступного умысла колышлейцы разработали план действий и распределили между собой роли. Один из них заранее подыскал лицо, согласившееся приобрести семена подсолнечника, а также договорился о транспортировке похищенного имущества с места преступления», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ночью 7 октября колышлейцы на личных автомобилях приехали к полю. Убедившись, что нет свидетелей, мужчины сели за руль уборочных комбайнов и за два часа собрали урожай подсолнечника, общий вес которого превысил 21 тонну. Стоимость семян составила более 550 000 рублей.

Из бункеров комбайнов сельчане загрузили урожай в полуприцеп грузовика, за рулем которого находился мужчина, не подозревавший о том, что совершается преступление.

Злоумышленникам не удалось до конца воплотить свой замысел. Их задержали на месте сотрудники службы безопасности сельхозпредприятия.

На суде колышлейцы свою вину признали частично, не согласившись с объемом похищенного урожая. Служители Фемиды назначили каждому полтора года лишения свободы в колонии общего режима.