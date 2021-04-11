В Кузнецке бизнесмена обвинили в растрате денег на строительство моста

11.04.2021 | 15:25

Это должен был быть мост в Московской области. По крайней мере, деньги две столичные организации перечисляли подрядчику из Кузнецка именно за возведение опор конструкции. Но тот к работам приступать и не планировал.

Житель Кузнецка, являющийся генеральным директором одной из строительных фирм, обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

«Он с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами перевел часть суммы на расчетный счет общественной организации Кузнецка, вице-президентом которой он является», - рассказал следователь СО УМВД России по Кузнецку Владимир Сапрыкин.

Затем мужчина снял со счетов более 2 млн рублей, деньги потратил на приобретение одежды, продуктов питания, проживание в гостиницах, оплату дорожных расходов. А когда представители фирм-заказчиков поняли, что мост никто не строит, при этом подрядчик на звонки не отвечает, они обратились в полицию.

«Обвиняемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавил Владимир Сапрыкин.