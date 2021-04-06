Итоги дня по делу Белозерцева: гипертония, боевое оружие, 20 млн

06.04.2021 | 17:13

Во вторник, 6 апреля, адвокаты Алексей Шуварин и Алексей Сергеенко не смогли добиться изменения меры пресечения для своего подзащитного - бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Сам он наблюдал за происходившим в режиме ВКС.

Одним из доводов Шуварина были «серьезные проблемы со здоровьем».

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему предписаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», - цитирует его ТАСС.

Представитель защиты также сообщил, что Иван Белозерцев признал факт получения им 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «БИОТЭК» совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», - заявил адвокат.

При этом защитник Шпигеля ранее утверждал, что деньги направлялись на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания.

ТАСС процитировало самого экс-губернатора, который утверждает, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - сказал Белозерцев.

Автомобиль марки Mercedes стоимостью более 5 млн, который также фигурирует в деле, по словам защитника, является собственностью компании «БИОТЭК» и находится в лизинге.

«Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованны. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве. Если бы мне понадобилась новая, она бы приобреталась на конкурсной основе», - подчеркнул бывший губернатор.

Во время рассмотрения жалобы зашла речь об оружии, найденном при обыске у экс-губернатора.

«Белозерцев - заядлый охотник. У него довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него имеется лицензия. Что у него было изъято, я не знаю», - признался Алексей Сергеенко.

По его словам, информация об оружии была озвучена 6 апреля следователем впервые.

«Он ссылается на протоколы обысков, согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева. Но нас пока не ознакомили с этими протоколами. И в ходе рассмотрения первой инстанцией вопроса об аресте моего подзащитного эти документы не были представлены, поэтому ссылка на материалы сегодня выглядит странной», - заявил Сергеенко.

Однако следователь заявил об обнаруженном при обыске у экс-губернатора незарегистрированном боевом оружии и боеприпасах к нему. Он также уточнил, что в настоящее время устанавливаются другие фигуранты дела.

В итоге суд апелляционной инстанции отклонил жалобу на арест Ивана Белозерцева. Он останется под стражей как минимум до 20 мая.

Иван Белозерцев остается в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке. Его поместили в четырехместную камеру без телевизора. Экс-губернатор отметил, что рядом с ним достойные и образованные люди, сотрудники СИЗО обращаются с ним вежливо.

Что касается супругов Шпигелей, то по ним принято аналогичное решение. Адвокаты предпринимателя настаивали на переносе заседания из-за плохого самочувствия Бориса Шпигеля, но суд отказал в просьбе, сославшись на лечащего врача, который разрешил бизнесмену участвовать в судебно-следственных действиях.

По данным РИА Новости, на заседании Шпигель заявил, что намерен давать показания по своему уголовному делу.

«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он, отметив, что его состояние с каждым днем ухудшается и, возможно, допрашивать скоро будет некого.

Увещевания не помогли.