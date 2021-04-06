Защита указала на проблемы со здоровьем у Ивана Белозерцева

06.04.2021 | 12:02

У Ивана Белозерцева серьезные проблемы со здоровьем. Это был один из доводов защиты экс-губернатора во время рассмотрения жалобы на заключение бывшего губернатора под стражу. Заседание состоялось в Мосгорсуде во вторник, 6 апреля.

По данным ТАСС, адвокат Алексей Шуварин заявил, что из-за этих проблем Белозерцеву нельзя находиться в СИЗО.

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», - объяснил он.

Также один из адвокатов экс-губернатора рассказал, что Иван Белозерцев признал факт получения им 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «БИОТЭК» совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», - отметил адвокат.

ТАСС также цитирует самого экс-губернатора, который утверждает, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - сказал Белозерцев.

Автомобиль марки Mercedes стоимостью более 5 млн, который также фигурирует в деле, по словам защитника, является собственностью компании «БИОТЭК» и находится в лизинге.

«Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованны. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве. Если бы мне понадобилась новая, она бы приобреталась на конкурсной основе», - передает слова бывшего губернатора информагентство.

Тем не менее Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения. Иван Белозерцев останется в СИЗО «Матросская тишина» как минимум до 20 мая. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.