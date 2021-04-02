Криминал

Объявление о поисках сиделки стало для пензячки источником прибыли

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28-летнюю жительницу Пензы задержали полицейские с Урала, специально приехавшие для этого в регион. Женщина подозревается в мошенничестве.

Жертвой обмана стала 54-летняя жительница города Чебаркуль Челябинской области. Она разместила на сайте бесплатных объявлений в интернете информацию о том, что ищет сиделку для ухода за своим родственником.

На объявление откликнулась незнакомка, с которой женщина по телефону договорилась об оплате услуг перечислением денег на банковскую карту.

«Когда жительница Чебаркуля находилась у банкомата, злоумышленница ввела ее в заблуждение, убедив выполнить ряд манипуляций, в результате чего потерпевшая лишилась 70 000 рублей со своего сберегательного счета», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Оставшись без денег, она обратилась в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность предполагаемой мошенницы - ею оказалась пензячка 1992 года рождения. Правоохранители прибыли в Пензу и задержали ее.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ой закрыть нужно было,свинтит а потом ищи ветра в поле...

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