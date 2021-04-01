Криминал

Украденный тремя пензенцами младенец вернулся к матери

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Трое жителей Пензенской области обвиняются в похищении человека. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Подольская городская прокуратура.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две пензячки, находясь в квартире жительницы Подольска, убедили хозяйку в том, что ее месячному сыну нужна срочная медицинская помощь. Женщины похитили младенца и скрылись на машине, которой управлял их сообщник.

Задержали злоумышленников в одном из соседствующих с Подмосковьем регионов.

«Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - сообщили в прокуратуре Московской области.

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