Украденный тремя пензенцами младенец вернулся к матери

01.04.2021 | 16:29

Трое жителей Пензенской области обвиняются в похищении человека. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Подольская городская прокуратура.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две пензячки, находясь в квартире жительницы Подольска, убедили хозяйку в том, что ее месячному сыну нужна срочная медицинская помощь. Женщины похитили младенца и скрылись на машине, которой управлял их сообщник.

Задержали злоумышленников в одном из соседствующих с Подмосковьем регионов.

«Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - сообщили в прокуратуре Московской области.