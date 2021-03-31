В Шемышейке вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки в кодексе

В Шемышейке 37-летнего мужчину наказали за покушение на дачу взятки старшему участковому уполномоченному.
12 февраля гражданин Республики Таджикистан в одном из кабинетов районного отделения МВД России решил передать правоохранителю 15 000 рублей за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности его родственника, фиктивно проживающего в России.
Мужчина положил купюры в уголовный кодекс, который лежал на столе полицейского, но тот отказался от взятки.
«Противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В итоге гражданина Таджикистана оштрафовали на 45 000 рублей.
«Судом учтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом, в связи с чем от отбывания наказания он освобожден», - подытожила Татьяна Махницкая.
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Разве это взятка?