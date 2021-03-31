Криминал

В Шемышейке вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки в кодексе

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В Шемышейке 37-летнего мужчину наказали за покушение на дачу взятки старшему участковому уполномоченному.

12 февраля гражданин Республики Таджикистан в одном из кабинетов районного отделения МВД России решил передать правоохранителю 15 000 рублей за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности его родственника, фиктивно проживающего в России.

Мужчина положил купюры в уголовный кодекс, который лежал на столе полицейского, но тот отказался от взятки.

«Противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге гражданина Таджикистана оштрафовали на 45 000 рублей.

«Судом учтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом, в связи с чем от отбывания наказания он освобожден», - подытожила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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