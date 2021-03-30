Криминал

Зареченец лишился крупной суммы после застолья с незнакомцем

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Случайное знакомство с неизвестным гражданином привело к тому, что 35-летний житель Заречного лишился крупной суммы денег. В последнее время мужчина перебрался в Москву, но не так давно вернулся и снял квартиру в Октябрьском районе Пензы. Однажды ночью он отправился в круглосуточный бар, где завел разговор с единственным посетителем, который находился там в поздний час.

«В процессе распития заявитель неоднократно угощал своего нового знакомого алкоголем, при этом демонстрируя сумму, которая имелась при нем», - рассказала старший следователь ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Яна Година.

В карманах мужчины было немало - даже после застолья оставалось 75 000 рублей. Вот только щедрого гражданина покинули силы, он задремал. А когда проснулся, понял, что уже не так богат: все наличные исчезли. Пришлось обращаться в полицию. Стражи порядка быстро нашли подозреваемого - им оказался житель села Октябрьского Пензенского района.

«Когда он стал пьяный, он за стол присел, уснул. В итоге я у него вытащил из внутреннего кармана куртки деньги и украл их», - признался подозреваемый.

Похищенное мужчина успел пустить в ход: купил себе золотую печатку, телефон, куртку, рубашку, брюки, обувь. Но потом был задержан полицейскими и помещен под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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