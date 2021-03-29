Житель Городищенского района забил односельчанина ломом

29.03.2021 | 17:48

49-летний житель одного из сел Городищенского района лишился свободы после ссоры с соседом.

Конфликт произошел в ночь на 23 ноября 2020 года. Мужчина находился у своей знакомой, когда в дверь постучал еще один гость, к которому он не питал добрых чувств. Визит не понравился сельчанину. Он открыл дверь, но не спешил впускать 36-летнего потенциального соперника на порог.

Между мужчинами (оба были пьяны) разгорелась ссора. Старший из них схватил подвернувшийся под руку металлический лом и обрушил удары на голову, тело и ноги оппонента. Он бил, пока тот не затих.

Смерть наступила от многочисленных травм. У забитого ломом человека оказались повреждены ребра, плевра, селезенка. К этому добавилась острая кровопотеря.

«Подсудимый признал вину и выразил раскаяние. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей и в возмещение материального ущерба 65 800 рублей. Приговор вступил в силу», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.