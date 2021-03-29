Криминал

Житель Городищенского района забил односельчанина ломом

Печать

49-летний житель одного из сел Городищенского района лишился свободы после ссоры с соседом.

Конфликт произошел в ночь на 23 ноября 2020 года. Мужчина находился у своей знакомой, когда в дверь постучал еще один гость, к которому он не питал добрых чувств. Визит не понравился сельчанину. Он открыл дверь, но не спешил впускать 36-летнего потенциального соперника на порог.

Между мужчинами (оба были пьяны) разгорелась ссора. Старший из них схватил подвернувшийся под руку металлический лом и обрушил удары на голову, тело и ноги оппонента. Он бил, пока тот не затих.

Смерть наступила от многочисленных травм. У забитого ломом человека оказались повреждены ребра, плевра, селезенка. К этому добавилась острая кровопотеря.

«Подсудимый признал вину и выразил раскаяние. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей и в возмещение материального ущерба 65 800 рублей. Приговор вступил в силу», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Во дают,не ожидал,что такое возможно в нашей стране.

Гость||

Гость писал(a):

Во дают,не ожидал,что такое возможно в нашей стране.
У меня такой же деревенский козел в соседях живёт. Звериные дебилы от рождения. Нападал с ломом и собак натравливал. Земельки хочет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте