Криминал

Кузнечанин искорежил машину соседа, сделавшего ему замечание

Печать

Ни в чем не повинный Volvo стал жертвой разъяренного кузнечанина. Агрессор обрушился на машину за то, что ее хозяин сделал ему замечание.

Дело разбиралось в Кузнецком районном суде. Владелец автомобиля рассказал, что подъехал к своему дому и услышал крики. Он вышел из машины и увидел бежавшую соседку, за которой, сыпля угрозами, гнался пьяный муж.

Автовладелец попытался вмешаться в ситуацию. В ответ сосед схватил валявшийся на земле металлический прут и двинулся на заступника. Тот, испугавшись, убежал за забор. Оттуда он услышал удары и женский крик: «Что ты делаешь?!»

Когда все стихло, хозяин машины вышел из укрытия. Его глазам предстала печальная картина. У Volvo были разбиты заднее стекло и левая блок-фара, деформированы капот и правое переднее крыло.

Автовладелец обратился в полицию. Экспертиза, которая обошлась ему в 7 000 рублей, показала: стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составляет 60 061,90 руб. Во время проверки сосед пообещал возместить ущерб, но так и не раскошелился.

Мужчина подал иск в суд о возмещении материального ущерба. Ответчик в суде признал требования лишь частично: он утверждал, что повредил только крыло и капот, а фару и заднее стекло не трогал. Однако после перерыва в судебном заседании на его продолжение он не явился.

В итоге с вредителя взыскан материальный ущерб в размере 60 061 рубль, расходы за проведение оценки стоимости восстановительного ремонта - 7 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины - 2 001 рубль, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге с вредителя взыскан материальный ущерб в размере 60 061 рубль, расходы за проведение оценки стоимости восстановительного ремонта - 7 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины - 2 001 рубль, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.
А моральный вред?

Гость||

Гость писал(a):

А моральный вред?
А моральный вред буртаса ничего не стоит.

Гость||

Дикие люди.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге с вредителя взыскан материальный ущерб в размере 60 061 рубль, расходы за проведение оценки стоимости восстановительного ремонта - 7 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины - 2 001 рубль, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.
по 200 рублей в месяц до конца жизни будет отдавать???

Гость||

Дикий кузнецкий народ.

Гость||

Гость писал(a):

по 200 рублей в месяц до конца жизни будет отдавать???
Вот когда коллекторы нужны.

Гость||

Не надо было мешать буртасам отдыхать.Вольво было бы цело.

Гость||

Зачем нам это знать? Почему постоянно отрыв всякой пьяни выдают за новости?

Гость||

Зачем нам это знать? Почему постоянно отрыв всякой пьяни выдают за новости?

Гость||

Явный сговор бабищи с мужиком на телеге. Подняли бабосы и пошли пивас колотить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте