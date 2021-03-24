Кузнечанин искорежил машину соседа, сделавшего ему замечание

24.03.2021 | 11:37

Ни в чем не повинный Volvo стал жертвой разъяренного кузнечанина. Агрессор обрушился на машину за то, что ее хозяин сделал ему замечание.

Дело разбиралось в Кузнецком районном суде. Владелец автомобиля рассказал, что подъехал к своему дому и услышал крики. Он вышел из машины и увидел бежавшую соседку, за которой, сыпля угрозами, гнался пьяный муж.

Автовладелец попытался вмешаться в ситуацию. В ответ сосед схватил валявшийся на земле металлический прут и двинулся на заступника. Тот, испугавшись, убежал за забор. Оттуда он услышал удары и женский крик: «Что ты делаешь?!»

Когда все стихло, хозяин машины вышел из укрытия. Его глазам предстала печальная картина. У Volvo были разбиты заднее стекло и левая блок-фара, деформированы капот и правое переднее крыло.

Автовладелец обратился в полицию. Экспертиза, которая обошлась ему в 7 000 рублей, показала: стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составляет 60 061,90 руб. Во время проверки сосед пообещал возместить ущерб, но так и не раскошелился.

Мужчина подал иск в суд о возмещении материального ущерба. Ответчик в суде признал требования лишь частично: он утверждал, что повредил только крыло и капот, а фару и заднее стекло не трогал. Однако после перерыва в судебном заседании на его продолжение он не явился.

В итоге с вредителя взыскан материальный ущерб в размере 60 061 рубль, расходы за проведение оценки стоимости восстановительного ремонта - 7 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины - 2 001 рубль, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.