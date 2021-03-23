Московский суд арестовал последнего фигуранта дела Белозерцева

23.03.2021 | 16:53

Во вторник, 23 марта, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения последнему из шести фигурантов, проходящих по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Речь о бывшем сенаторе, ныне возглавляющем группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борисе Шпигеле.

По состоянию здоровья рассмотрение ходатайства следователя о заключении под стражу было отложено с 22-го на 23-е число. Накануне Шпигелю стало плохо во время заседания, из здания суда его вынесли на носилках и увезли на скорой.

В итоге, как и всех других фигурантов, Шпигеля арестовали на два месяца. По данным ТАСС, его поместят в СИЗО «Матросская тишина».

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля и его жену в даче взяток Ивану Белозерцеву через посредников. Речь идет об автомобиле, дорогих часах и наличных деньгах.

Взятки передавались за предоставление конкурентных преимуществ ГК «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Ранее сетевое издание rt.com со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии сообщало, что Борис Шпигель испытывает проблемы со здоровьем.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - уточнил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле. После прилета его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Там же оказалась его супруга.

За двое суток 68-летнему Шпигелю дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его доставили в больницу № 20. Врач осмотрел его и заключил, что бизнесмен может вернуться в ИВС.

Вину в даче взятки Шпигель не признает. «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.