Криминал

Иван Белозерцев рассказал о машине и часах, фигурирующих в деле

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Иван Белозерцев прокомментировал членам ОНК информацию о ценностях, фигурирующих в его уголовном деле. Цитату приводит телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль и сделать я этого не успел», - объяснил губернатор.

По его словам, Шпигель переводил средства в его избирательный фонд на губернаторских выборах, но это было в рамках законодательства.

«Он также рассказал, что был задержан 21 марта, потом его 11 часов везли в Москву на микроавтобусе», - пишет ВЧК-ОГПУ.

Ранее сообщалось, что Ивану Белозерцеву в качестве взятки через посредников были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

В настоящее время глава региона находится в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Свою вину Иван Белозерцев по-прежнему не признает и полагает, что его уголовное дело не связано с политикой.

Со ссылкой на ОНК сообщается, что он чувствует себя нормально, ему дают лекарства от гипертонии и классическую литературу.

Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, Иван Белозерцев через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Источник — фото t.me/manizchk
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

было в рамках законодательства.
"А покупал ты её по советским законам? А по советским законам ты её воровал?"

Гость||

а про полярда что же не объяснился?

Гость||

а наличку америкосы подкинули в дом.как обяснишь иван?

Гость||

А кучу денег, что в коттедже "намыли", агенты госдепа через форточку навалили?

О и карнавальный тоже наверное участвовал!

Гость||

А ружьишки незарегистрированные откуда?

Гость||

Надо проверить его жену, детей и мэра!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему,
а почему в полицию илим ФСБ не принес и не сообщил об этом они вернула бы ему часики

Гость||

Пензенский цирк продолжается.

Гость||

цыгане еще тогда нагодали счастье привалят

Гость||

Надо было в нищем регионе в фуфайке ходить с 64 рублями в кармане на проезд, в шапке ушанке, с часами электроника и постоянно ныть как тяжело в кризис из-за пендосов живётся в стране, вот тогда ты кристально чистый человек.

Гость||

жена его хочет поделить наследство

Гость||

Мне кажется неудачную дуру он включил. Шпигель подарил часы, не успел вернуть. Он тебе часы в целофановом пакетике подарил? У Breguet коробка из красного дерева.

И ты не успев отдать положил часы к себе в шкатулку для твоих часов?! Ну ты Ваня фантазёр. А 500 лямов в форточку тебе надуло.

Гость||

сынки в бегах

Гость||

Гость писал(a):

а про полярда что же не объяснился?
Тут еще проще, америка там и запад, когда загоняли сюда огромные деньги для дестабилизации обстановки, ошиблись, телефон не там взяли. Курьер в пятницу вечером привез коробку на Лазо,4. Уже все закрыто было, решил в понедельник с утра сдать все в компетентные органы, но

сделать я этого не успел», - объяснил губернатор.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.03.2021 11:37|

Надо проверить его жену, детей и мэра!

жена в срочном порядке должна развестись задним числом если повезет имущество разделить поделить отжать и выйти за меня замуж если народу много то тогда хотя бы усыновите меня из голодался я за 1500 от ЦЗН и то наверное прекратили перечислять

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Имя: Гость
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