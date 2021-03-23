Иван Белозерцев рассказал о машине и часах, фигурирующих в деле

23.03.2021 | 11:19

Иван Белозерцев прокомментировал членам ОНК информацию о ценностях, фигурирующих в его уголовном деле. Цитату приводит телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль и сделать я этого не успел», - объяснил губернатор.

По его словам, Шпигель переводил средства в его избирательный фонд на губернаторских выборах, но это было в рамках законодательства.

«Он также рассказал, что был задержан 21 марта, потом его 11 часов везли в Москву на микроавтобусе», - пишет ВЧК-ОГПУ.

Ранее сообщалось, что Ивану Белозерцеву в качестве взятки через посредников были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

В настоящее время глава региона находится в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Свою вину Иван Белозерцев по-прежнему не признает и полагает, что его уголовное дело не связано с политикой.

Со ссылкой на ОНК сообщается, что он чувствует себя нормально, ему дают лекарства от гипертонии и классическую литературу.

Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, Иван Белозерцев через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.