Криминал

Пензенца обвинили в том, что катал горожан на ворованных санях

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Надувные сани для катания привлекли жителя Пензы 1973 года рождения. Ранее судимый мужчина не имел работы, поэтому решился на кражу.

Горожанин знал, что атрибут для аттракционов находится в автомобиле его товарища, и решил забрать его - самостоятельно.

«Оперативники выяснили, что злоумышленник был ранее знаком с потерпевшим. По словам заявителя, за несколько дней до совершения преступления его знакомый неоднократно обращался к нему с просьбой дать в аренду надувные сани для заработка в праздничный день. Но владелец ему отказал в этом», - рассказала дознаватель отдела полиции № 3 УМВД России по Пензе Елена Бондарева.

Тогда пензенец и совершил преступление. Подозреваемого правоохранители обнаружили в одном из парков областного центра. Там мужчина оказывал платные услуги, катая граждан на ворованных санях.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - добавила Елена Бондарева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

вы серьёзно ???? у меня дочь каталась за 150 российских рублей на этих сонях и довольна..

Гость||

Это в комсомольском парке он катал?

Гость||

новость дня

Гость||

Эт тебе не шпигели-мигели, тут дело серьёзное!

Имя: Гость
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