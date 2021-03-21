Пензенца обвинили в том, что катал горожан на ворованных санях

21.03.2021 | 20:30

Надувные сани для катания привлекли жителя Пензы 1973 года рождения. Ранее судимый мужчина не имел работы, поэтому решился на кражу.

Горожанин знал, что атрибут для аттракционов находится в автомобиле его товарища, и решил забрать его - самостоятельно.

«Оперативники выяснили, что злоумышленник был ранее знаком с потерпевшим. По словам заявителя, за несколько дней до совершения преступления его знакомый неоднократно обращался к нему с просьбой дать в аренду надувные сани для заработка в праздничный день. Но владелец ему отказал в этом», - рассказала дознаватель отдела полиции № 3 УМВД России по Пензе Елена Бондарева.

Тогда пензенец и совершил преступление. Подозреваемого правоохранители обнаружили в одном из парков областного центра. Там мужчина оказывал платные услуги, катая граждан на ворованных санях.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - добавила Елена Бондарева.