Обвиняемый в новогоднем убийстве не помнил, за что зарезал сожительницу

19.03.2021 | 09:48

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем в новогоднюю ночь в Башмаковском районе.

По данным следствия, в селе Сосновка 49-летний мужчина и его 53-летняя сожительница отмечали праздник. Но застолье по каким-то причинам переросло в конфликт. Женщина отправилась в спальню, но ее гражданский муж ворвался следом и начал ее душить. Жертва отчаянно сопротивлялась, и тогда агрессор вышел на кухню, схватил нож, вернулся и вонзил лезвие жене в спину. Рана оказалась смертельной.

Утром 1 января в гости заглянул родственник хозяина дома. Узнав об убийстве, он тут же сообщил о нем в полицию. Задержанный мужчина даже не смог вспомнить, из-за чего возникла ссора, - настолько был пьян.

«По решению суда обвиняемый во время следствия находился под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.