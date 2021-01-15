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Криминал

В Пензе девушка из Рязани рассказала, как привезла в город героин

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Ранее судимую жительницу Рязани задержали сотрудники правоохранительных органов. Девушку подозревают в распространении запрещенных препаратов.

«Привезла наркотики - героин», - призналась задержанная.

При ней обнаружили 30 свертков. Она рассказала, что устроилась на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков около трех месяцев назад. Сбытом занималась в Пензе, Рязани и Калуге, в город на Суре приехала уже третий раз.

«В ходе анализа ее переписки с куратором, который предположительно является жителем Республики Таджикистан, было установлено, что данная гражданка успела сделать в Пензе около восьми закладок с наркотическим средством», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Содержимое тайников было изъято. Девушка может лишиться свободы на срок до 20 лет. Она находится под стражей.

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