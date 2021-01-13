В Засечном пьяный угонщик устроил ДТП, бросил машину и ушел

13.01.2021 | 11:33

Вступил в силу приговор, вынесенный 24-летнему жителю села Засечного Пензенского района за угон.

27 августа нетрезвый мужчина шел по Радужной улице. Его внимание привлек автомобиль с открытой водительской дверью. Пользуясь случаем, молодой человек решил прокатиться с ветерком. Он сел за руль, выдернул провода из замка зажигания, соединил их напрямую, завел двигатель и двинулся в путь.

Однако далеко угонщик не уехал: на той же улице он воткнулся в припаркованную машину, а затем, потеряв управление, налетел на бордюр.

Решив, что поездка закончилась, мужчина бросил авто и дальше отправился пешком. Впрочем, гулять на свободе ему оставалось недолго - его задержали правоохранители по подозрению в угоне.

Суд учел, что мужчина признал вину и раскаялся, а также имеет маленького ребенка. А вот употребленное им спиртное стало отягчающим обстоятельством.

В итоге угонщик приговорен к полутора годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.