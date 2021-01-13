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Криминал

В Засечном пьяный угонщик устроил ДТП, бросил машину и ушел

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Вступил в силу приговор, вынесенный 24-летнему жителю села Засечного Пензенского района за угон.

27 августа нетрезвый мужчина шел по Радужной улице. Его внимание привлек автомобиль с открытой водительской дверью. Пользуясь случаем, молодой человек решил прокатиться с ветерком. Он сел за руль, выдернул провода из замка зажигания, соединил их напрямую, завел двигатель и двинулся в путь.

Однако далеко угонщик не уехал: на той же улице он воткнулся в припаркованную машину, а затем, потеряв управление, налетел на бордюр.

Решив, что поездка закончилась, мужчина бросил авто и дальше отправился пешком. Впрочем, гулять на свободе ему оставалось недолго - его задержали правоохранители по подозрению в угоне.

Суд учел, что мужчина признал вину и раскаялся, а также имеет маленького ребенка. А вот употребленное им спиртное стало отягчающим обстоятельством.

В итоге угонщик приговорен к полутора годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Улица Радужная. Дальше можно не читать. Всё и так ясно

Гость||

Гость писал(a):

Улица Радужная. Дальше можно не читать. Всё и так ясно
Что тебе дурачку понятно? Улица Радужная - это село Засечное.

Гость||

А ещё улица Радужная есть в городе Пензе и там частная застройка.

Это в районе 2 кордона и автодрома вираж.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Улица Радужная. Дальше можно не читать. Всё и так ясно
Что тебе дурачку понятно? Улица Радужная - это село Засечное.
Это ты, глупомордик, юмора не понимаешь.

Гость||

Гость писал(a):

Это ты, глупомордик, юмора не понимаешь.
Дурачок, это ты и твои коллеги придумывают юмор там где его нет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это ты, глупомордик, юмора не понимаешь.
Дурачок, это ты и твои коллеги придумывают юмор там где его нет.
А ты шоля радужный? Иди бахнись дёснами с Кнтавром

Имя: Гость
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