Жительница Заречного взяла крупный кредит и отправила деньги мошенникам

08.01.2021 | 16:43

Жительница Заречного начала 2021 год с больших финансовых потерь. Она лишилась всех сбережений, поверив словам позвонившей ей неизвестной, которая представилась сотрудницей банка. Вежливый голос сообщил, что преступники пытаются похитить деньги женщины и нужно срочно принимать меры, то есть перевести средства на другой счет.

«Гражданка поверила словам незнакомки, отправилась в банк, где сняла со счета 45 000 рублей. На этом мошенники не успокоились. Они снова позвонили женщине и попросили оформить на свое имя кредит», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

И снова гражданка пошла на поводу у злоумышленников, взяв заем - 470 000 рублей. Их она перевела на чужие абонентские номера.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 515 000 рублей. О подобных способах обмана женщина была осведомлена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ», - уточнила Ольга Евдокимова.

В данный момент сотрудники полиции принимают меры для установления лиц, причастных к преступлению.