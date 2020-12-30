Душил и ранил вилкой: в Пачелме осудили избивавшего мать мужчину

30.12.2020 | 12:22

В Пачелмском районе на скамье подсудимых оказался 64-летний местный житель, который неоднократно избивал свою 84-летнюю мать.

В ноябре 2019 года агрессора привлекали за это к административной ответственности. Тогда суд оштрафовал его на 5 000 рублей. Наказание нужного воздействия не возымело, и в отношении распускающего руки мужчины возбудили уголовное дело.

Как установили следствие и суд, в августе нетрезвый сельчанин подошел к сидевшей на диване пожилой родительнице и кулаком ударил ее в спину. Затем, когда женщина упала, продолжил ее избивать.

Этим агрессор не ограничился. Желая поставить точку в конфликте, сельчанин навалился всем телом на пенсионерку, обхватил руками ее шею и начал сдавливать со словами «я тебя задушу».

«При этом престарелая женщина восприняла угрозу для своей жизни и здоровья реально и опасалась ее осуществления», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Также следователи установили еще один факт избиения. В октябре мужчина, вновь будучи в состоянии алкогольного опьянения, ел вместе с родительницей, однако совместная трапеза окончилась новым насилием.

«Используя вилку в качестве оружия, мужчина бросил ее в область правой ноги сидящей за столом матери. Столовый прибор зубьями воткнулся той в икроножную мышцу, причинив ей телесное повреждение», - пояснили в пресс-службе суда.

Служители Фемиды признали сельчанина виновным и назначили ему 300 часов обязательных работ. Наказание агрессор будет отбывать в местах, которые определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.