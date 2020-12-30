Сетевое издание|18+|Среда|30 дек 2020|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Душил и ранил вилкой: в Пачелме осудили избивавшего мать мужчину

Печать

В Пачелмском районе на скамье подсудимых оказался 64-летний местный житель, который неоднократно избивал свою 84-летнюю мать.

В ноябре 2019 года агрессора привлекали за это к административной ответственности. Тогда суд оштрафовал его на 5 000 рублей. Наказание нужного воздействия не возымело, и в отношении распускающего руки мужчины возбудили уголовное дело.

Как установили следствие и суд, в августе нетрезвый сельчанин подошел к сидевшей на диване пожилой родительнице и кулаком ударил ее в спину. Затем, когда женщина упала, продолжил ее избивать.

Этим агрессор не ограничился. Желая поставить точку в конфликте, сельчанин навалился всем телом на пенсионерку, обхватил руками ее шею и начал сдавливать со словами «я тебя задушу».

«При этом престарелая женщина восприняла угрозу для своей жизни и здоровья реально и опасалась ее осуществления», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Также следователи установили еще один факт избиения. В октябре мужчина, вновь будучи в состоянии алкогольного опьянения, ел вместе с родительницей, однако совместная трапеза окончилась новым насилием.

«Используя вилку в качестве оружия, мужчина бросил ее в область правой ноги сидящей за столом матери. Столовый прибор зубьями воткнулся той в икроножную мышцу, причинив ей телесное повреждение», - пояснили в пресс-службе суда.

Служители Фемиды признали сельчанина виновным и назначили ему 300 часов обязательных работ. Наказание агрессор будет отбывать в местах, которые определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

ну и где противники абортов?

Гость||

Гость писал(a):

ну и где противники абортов?
проводят исповеди

Гость||

Как вчера какая-то дура вывернула тут: "У тя нет, ни друзей, ни семьи, ни дитёв" Погоди,глупая, не знай, что тебя ждет на старость лет, в халупе ли без туалета доживать будешь от родных детей, не пожалеет никто, али в доме перестарелых. И с "друзьями" также - в долг не дадут, когда надо будет, никто. Жизнь таких дураков научит разбирать кто есть кто, но поздно уж будет, некоторые и на пенсии дурак дураком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте