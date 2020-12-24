В Нижнеломовском районе женщина обчищала тайники соседки

24.12.2020 | 15:35

Нижнеломовский районный суд наказал местную жительницу за кражу денег из дома знакомой.

В сентябре женщина решила обогатиться за счет соседки. Она прокралась к ней в дом и зашла в спальню. Чутье подсказало воровке, что нужно искать именно там. Сельчанка подняла матрас и доски кровати, а под ними обнаружила конверт, внутри которого была обложка от тетради с 10 000 рублей. Женщина забрала добычу и ушла.

В октябре трудное финансовое положение заставило уголовницу вспомнить о «горшочке с золотом». Она снова отправилась в дом соседки, надеясь, что та все еще прячет деньги. Рядом с кроватью сельчанка заметила коробку с вещами, стала копаться в ней и на дне нашла желанный пакет. Отсчитав из него 8 000 рублей, женщина покинула дом. Однако через пару дней вернулась за оставшимися 5 500 рублей.

Так сельчанка причинила ущерб соседке на 23 500 рублей.

«Суд вынес обвинительный приговор и с учетом признания вины, явки с повинной, а также отягчающего вину обстоятельства - опасного рецидива преступлений (ранее дважды осуждалась за совершение 14 аналогичных преступлений), назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - пояснили в Нижнеломовском суде.

Приговор в силу не вступил. После его оглашения женщину взяли под стражу.

Подобный случай произошел в селе Рамзай Мокшанского района. Там дружба между местной жительницей и ранее судимой пензячкой закончилась преступлением. Последняя нередко навещала сельчанку, а пока та бегала в магазин, чтобы накрыть на стол, крала ее украшения, после чего сдавала их в ломбард. При этом сама потерпевшая думала, что ворует дочь.