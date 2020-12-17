В центре коррекции веса у доверчивых пензяков выманили 13 млн рублей

17.12.2020 | 16:46

В среду, 16 декабря, вступил в силу приговор, вынесенный шестерым мошенникам, которые выманили у пензенцев 13 млн рублей.

В январе 2016 года в городе открылся центр коррекции веса. Он располагался в престижном месте - в доме № 2 на улице Московской. Там находились стойка администратора, кол-центр, кабинеты менеджеров-диагностов, координаторов, кредитных специалистов, косметологов, а также бухгалтерия.

У сотрудников кол-центра имелась база телефонных номеров, они обзванивали горожан и предлагали пройти бесплатную диагностику. При этом они лгали, что акция проходит по федеральной программе «Здоровая нация», по которой жителям Пензы и области якобы положен бесплатный медосмотр.

Менеджеры центра (часть из них не имела медицинского образования) проводили диагностику и убеждали клиентов в том, что у тех развиваются тяжелые заболевания, а затем предлагали заключить кредитные договоры на лечение. При этом координаторы лгали о единственной квоте или льготе на скидку. Процедуры, которым подвергали пациентов, никакого эффекта не оказывали.

Одной из пензячек, имевшей проблемы с сердцем, руками, ногами и головным мозгом, рекомендовали лечение за 120 000 рублей. У женщины не было таких денег, она отказалась, и тогда ей предложили процедуры «по квоте» - за 63 000 рублей, а также кредит.

Тревожившаяся за свое здоровье пензячка заключила договор и тут же оформила кредит, а в дальнейшем дважды повторила эту процедуру. Всего она отдала 91 876 рублей.

«С момента открытия центра и до 8 сентября 2017 года руководители и работники центра коррекции веса похитили у 121 клиента 13 млн рублей. Некоторые потерпевшие еще до вынесения приговора обращались с исками о возмещении материального ущерба, которые суд удовлетворил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артаморова.

Служители Фемиды приговорили фактического управляющего центром, 46-летнего жителя Московской области, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Номинальный директор, 27-летняя жительница Сердобского района, получила 2 года 6 месяцев. Столько же дали сотруднице организации, а ее коллеге - 2 года. Их взяли под стражу в зале суда и отбывать отправят в колонию общего режима.

Еще двум женщинам (одна - беременная мать маленького ребенка, другая проработала в центре очень недолго) наказание назначено на два года условно, с трехлетним испытательным сроком.

«Не согласившись с приговором, трое осужденных и четыре защитника подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ранее сообщалось об окончании предварительного расследования в отношении еще одного псевдомедицинского центра, действовавшего в Пензе. Было допрошено около 800 потерпевших и более 100 свидетелей, назначено 30 судебных экспертиз, произведено свыше 30 обысков. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 548 томов.