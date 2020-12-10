Дело о фиктивных клиниках в Пензе и Арзамасе составило 548 томов!

10.12.2020 | 14:36

В Пензе завершено расследование уголовного дела о «международной клинике», организаторы которой обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег.

В состав преступной группы входили 35 человек. Некоторые из них уже имели судимость, в том числе за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли в Пензе и Арзамасе Нижегородской области организации, которые позиционировали как международные клиниками.

Сотрудники кол-центра звонили потенциальным клиентам и предлагали пройти бесплатную диагностику. При этом обязательно надо было принести паспорт.

Осмотр проводили работники без соответствующего образования при помощи аппаратов, которые не относились к медицинским.

Затем они сообщали пациентам, что у них выявлены заболевания, грозящие тяжелыми последствиями вплоть до гибели, и предлагали пройти лечение в клинике.

Когда напуганные граждане соглашались, их тут же отводили в кредитный отдел и заключали договор. Стоимость «лечения» начиналась от 45 тысяч рублей.

Фиктивные медицинские центры действовали на протяжении почти двух лет, пока в апреле 2017 года в них не пришли люди в форме.

«Во время предварительного расследования было допрошено около 800 потерпевших и более 100 свидетелей, назначено 30 судебных экспертиз, произведено свыше 30 обысков. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 548 томов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 обвиняемых заключили соглашения о досудебном сотрудничестве, их уголовные дела выделены в отдельное производство. 13 человек уже осуждены в особом порядке.

«Впоследствии уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Октябрьский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», - добавила Ирина Волк.