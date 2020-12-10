Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Дело о фиктивных клиниках в Пензе и Арзамасе составило 548 томов

Печать

В Пензе завершено расследование уголовного дела о «международной клинике», организаторы которой обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег.

В состав преступной группы входили 35 человек. Некоторые из них уже имели судимость, в том числе за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли в Пензе и Арзамасе Нижегородской области организации, которые позиционировали как международные клиниками.

Сотрудники кол-центра звонили потенциальным клиентам и предлагали пройти бесплатную диагностику. При этом обязательно надо было принести паспорт.

Осмотр проводили работники без соответствующего образования при помощи аппаратов, которые не относились к медицинским.

Затем они сообщали пациентам, что у них выявлены заболевания, грозящие тяжелыми последствиями вплоть до гибели, и предлагали пройти лечение в клинике.

Когда напуганные граждане соглашались, их тут же отводили в кредитный отдел и заключали договор. Стоимость «лечения» начиналась от 45 тысяч рублей.

Фиктивные медицинские центры действовали на протяжении почти двух лет, пока в апреле 2017 года в них не пришли люди в форме.

«Во время предварительного расследования было допрошено около 800 потерпевших и более 100 свидетелей, назначено 30 судебных экспертиз, произведено свыше 30 обысков. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 548 томов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 обвиняемых заключили соглашения о досудебном сотрудничестве, их уголовные дела выделены в отдельное производство. 13 человек уже осуждены в особом порядке.

«Впоследствии уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Октябрьский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», - добавила Ирина Волк.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

их тут же отводили в кредитный отдел
Кредитный отдел какого банка? Банк размещая кредитный отдел с данной шарашкиной конторой куда смотрел?

гребень||

о деревьях хоть подумайте

Гость||

ага, о дубах, которые в эти клиники ходили

Гость||

Гость писал(a):

10.12.2020 14:57|

penzainform.ru писал(a):

их тут же отводили в кредитный отдел

Кредитный отдел какого банка? Банк размещая кредитный отдел с данной шарашкиной конторой куда смотрел?

Смотрел на величину отката.

Гость||

Гость писал(a):

Смотрел на величину отката.
Так у нас банки, давно позиционируются чуть не как филиалы криминала?

а вот тех кто занимался фиктивным обследованием и лечением, будь у нас нормальная страна, получили бы лет по 50-100 тюрьмы без права амнистии. Или - расстрел, как в некоторых "негуманных странах".

Потому что фиктивное лечение-обследование, приводит к смерти и хроническим заболеваниям невылеченных людей.

Гость||

По данным правоохранительных органов, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли две организации в Пензе и Арзамасе под видом известных международных клиник. В состав преступной организации входили 35 человек. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений. Злоумышленники обманывали граждан под видом предоставления медицинских услуг.

Следственным управлением УМВД России по Пензенской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ - ст. 159 «Мошенничество», 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Дело о фиктивных клиниках в Пензе и Арзамасе составило 548 томов!

Фабула такова: В апреле 2017 года, в Пензе сотрудники полиции пресекли деятельность - задержали руководство и персонал «Международной медицинской клиники», располагавшейся в одном из торговых центров города. Были задержаны 12 человек.

Оказанием услуг в клинике занимались работники, не имевшие медицинского образования.

Медицинские услуги в этой клинике оказывал автомеханик!

Автомеханик ставил диагнозы пациентам, а далее людей под различными предлогами вынуждали заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы - от 50 до 200 тысяч рублей, якобы, для прохождения лечения.

Полгода спустя, правоохранители пресекли противоправную деятельность руководителей и сотрудников другой «клиники», подозреваемых в мошенничестве. Установлено, что медицинские услуги в «Центре коррекции веса» жителям Пензенской области оказывали люди, абсолютно далёкие от медицины, не имеющие соответствующего образования: архитекторы, инженеры, юристы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте