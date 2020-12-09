В Засечном угонщика автомобиля нашли по забытому айфону

09.12.2020 | 15:02

24-летнего жителя Засечного наказали за угон автомобиля.

Летним вечером молодой человек у себя дома пил с двумя друзьями водку. Когда спиртное кончилось, товарищам показалось мало и они пошли в ларек за пивом, где его и употребили.

По дороге домой внимание приятелей привлек стоявший автомобиль. Один из парней дернул ручку пассажирской передней двери - она открылась. Забравшись в машину, он впустил остальных. Житель Засечного сел за руль.

Новоиспеченный водитель решил прокатить друзей. Он завел «железного коня», и тот тронулся. Но путь, который смогла преодолеть пьяная компания, не составил и 200 метров. Сначала они врезались в припаркованное авто, а потом наехали на бордюр. Испугавшись случившегося, молодые люди убежали.

Полицейским не пришлось долго искать виновников ДТП, так как один из приятелей оставил в брошенной машине свой айфон.

Правоохранители постучали в дверь горе-водителя ранним утром. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся.

«При вынесении приговора учтены обстоятельства совершения преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а именно - наличие малолетнего ребенка, активное способствование в раскрытии и расследовании совершенного преступления, а также отягчающее наказание обстоятельство - совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя», - пояснили в Пензенском районном суде.

В итоге жителя Засечного приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и взыскали с него около 18 тысяч рублей в возмещение материального ущерба хозяину угнанного автомобиля.