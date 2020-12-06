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Криминал

Молодая кузнечанка стала жертвой телефонных мошенников

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Старая схема - и новая жертва. 35-летняя жительница Кузнецка попалась на удочку мошенника. Она продиктовала секретную информацию незнакомцу, представившемуся сотрудником банка. Он убедил женщину в том, что некие злоумышленники взяли на ее имя кредит, а чтобы те не смогли снять средства, необходимо назвать ему коды, пришедшие в СМС.

В итоге звонившие привязали ее телефон к карте и сами оформили заем на сумму 195 тысяч рублей.

«Гражданка увидела, что на ее счету находится данная сумма денег, и решила сразу погасить данный кредит. Она отправилась к банкомату, где сняла с банковской карты 195 тысяч рублей и перечислила их на неустановленный банковский счет, искренне думая, что избавилась от кредитных обязательств», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На самом деле - наоборот, стала должницей. Кстати, чек об операции собеседник велел порвать.

Подозрения у кузнечанки появились практически сразу же, как она перевела деньги. Но было уже поздно.

По факту мошенничества проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Она нормальная?

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