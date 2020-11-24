В Пензе инспектор и заключенный ИК сели на одну скамью подсудимых

24.11.2020 | 12:46

Суд вынес приговор двум гражданам - 22-летнему бывшему инспектору исправительной колонии № 4 и 26-летнему заключенному того же исправительного учреждения.

В мае этого года младший инспектор группы надзора отдела безопасности договорился с осужденным, отбывающим наказание, о том, что за 12 тысяч рублей принесет ему наркотик и психотропное вещество. Для получения денег он указал номер банковской карты своего знакомого, не подозревавшего о его намерениях.

По указанию заключенного его жена перевела деньги. Инспектор через интернет купил 2,71 г гашиша и 2,75 г амфетамина, забрал их из закладок, принес в квартиру и приготовил для отправки заказчику. Однако сделать это он не успел: в его жилище постучались правоохранители, которые и изъяли запрещенные вещества.

Теперь экс-сотрудник ФСИН, привыкший стеречь осужденных, сам лишился свободы. Суд приговорил его к 1 году 3 месяцам колонии общего режима и запретил в течение года занимать определенные должности.

«Второму злоумышленнику по совокупности преступлений и приговоров суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу не вступил.