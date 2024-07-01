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Криминал

Пензенцам грозит до 15 лет за полсотни свертков с гашишем

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В Пензе у двух молодых людей 23 и 27 лет нашли полсотни свертков с наркотиком. Теперь они могут лишиться свободы.

Запрещенные вещества обнаружили во время обыска по месту проживания подозреваемых. Всего полицейские нашли 53 свертка.

Пензенцам грозит до 15 лет за полсотни свертков с гашишем

«Изъятое было направлено для проведения экспертизы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Выяснилось, что это гашиш массой 50 граммов.

Пензенцам грозит до 15 лет за полсотни свертков с гашишем

Молодые люди признались, что собирались сбыть наркотики на территории города. Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснил Михаил Тюрин.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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