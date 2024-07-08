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Криминал

В Пензе немолодые сожители получили сроки за 27 преступлений

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В Пензе пара наркосбытчиков - 53-летний горожанин и его 46-летняя сожительница - получили серьезные сроки за 27 преступлений.

Мужчина, будучи наркоманом, в апреле прошлого года согласился за деньги оборудовать тайники с закладками. Вскоре к этой работе он привлек подругу, также употребляющую запрещенные вещества.

«В период с 8 по 11 мая 2023-го злоумышленники незаконно получили от не установленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вещество, содержащее в составе героин массой не менее 31,64 г, расфасовали его на более мелкие партии и поместили в тайники на территории нескольких садоводческих дачных товариществ в Октябрьском районе», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда 27 их тайников обнаружили правоохранители, пара признала вину, но принялась настаивать на том, что было совершено не 27 преступлений, а «единое продолжаемое уголовно наказуемое деяние». Суд не согласился.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 11 лет и 3 месяцев колонии строгого режима, женщине - 11 лет колонии общего режима.

«Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, жалобу осужденной и ее адвоката на квалификацию ее преступной деятельности и тяжесть назначенного наказания - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

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