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Криминал

Осуждены тольяттинцы, спрятавшие наркотики в Мокшанском районе

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Двое несудимых жителей Тольятти, 20 и 24 лет, отправились в колонию строгого режима за попытку сбыть наркотики в Мокшанском районе Пензенской области.

Приятели решили стать межрегиональными курьерами-закладчиками в июне 2023 года. В ноябре «работодатели» (уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство) предоставили им в счет будущей платы за услуги автомобиль Renault Kadjar с оборудованным тайником.

Сначала тольяттинцы отправились в Ленинградскую область, где забрали оптовую партию мефедрона и амфетамина и расфасовали по сверткам. А 12 декабря они по заданию соучастников приехали в Пензенскую область и в Мокшанском районе сделали 20 закладок массой около 100 г и 200 г. Координаты злоумышленники направили «работодателям».

Оставшийся амфетамин (17,62 г) тольяттинцы спрятали в тайник в заднем бампере за номерным знаком и выдвинулись в столицу, чтобы получить плату.

«Однако преступный умысел на сбыт психотропного вещества (амфетамин) массой не менее 1 779,57 г и наркотического средства (мефедрон) массой не менее 658,15 г злоумышленники до конца довести не смогли, поскольку на территории Спасского района были задержаны сотрудниками полиции. Оборудованные ими тайники обнаружены, закладки с запрещенными веществами изъяты», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил каждого курьера к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Renault Kadjar конфискован в доход государства.

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