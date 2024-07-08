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Криминал

В Пензе задержали наркокурьера с амфетамином, экстази и гашишем

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В Пензе задержали 37-летнего наркокурьера с мефедроном, амфетамином, экстази и гашишем. Полицейские настигли его при выходе из гостиницы.

По словам мужчины, он встал на криминальный путь из-за финансовых проблем.

В Пензе задержали наркокурьера с амфетамином, экстази и гашишем

«В прошлом году устроился, решил таким способом улучшить положение. Нашел через интернет предложение о работе, откликнулся, получил предложение забрать товар в Домодедово и отвезти его в Пензу, Челябинск, Екатеринбург», - рассказал задержанный.

Осуществить задуманное курьер не смог. В Пензе полицейские задержали его у гостиницы, где он остановился на ночь.

В Пензе задержали наркокурьера с амфетамином, экстази и гашишем

«При досмотре его автотранспорта были обнаружены наркотические средства: 2 килограмма мефедрона, 1 килограмм амфетамина, 700 таблеток экстази и 2 килограмма гашиша», - сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В Пензе задержали наркокурьера с амфетамином, экстази и гашишем

Все было расфасовано в 71 сверток.

«В содеянном раскаиваюсь, лучше с этим не связываться. Ребята работают, у них все схвачено, они все равно узнают об этом, как бы вы осторожны ни были. Я не задумывался, если человек ищет наркотики, то он все равно их найдет так или иначе, а мне нужно было только финансовое положение поправить и все», - признался мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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