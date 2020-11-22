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Криминал

В Бековском районе жестоко избитая женщина не стала жаловаться на сына

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В Бековском районе 61-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью 84-летней матери.

Правоохранители установили, что инцидент произошел вечером 13 сентября. Сельчанин вернулся домой пьяным. Пожилая родительница, зная, каким агрессивным становится мужчина в таком состоянии, поспешила покинуть жилище, чтобы отправиться в гости к соседке.

Пенсионерка надела верхнюю одежду, вышла в сени, но уйти не успела. Разгневанный сын догнал ее и затащил в дом. Женщина не удержалась на ногах и упала, а агрессор схватил ее трость и несколько раз ударил по телу.

Пострадавшая получила переломы двух ребер, которые позже эксперты классифицировали как вред здоровью средней тяжести. Однако жаловаться на сына женщина не стала. О побоях узнала фельдшер, которая приходила к пенсионерке делать инъекции. Она заметила, что пациентка плохо себя чувствует и не может пошевелиться, и, получив объяснения, обратилась в полицию.

«В ходе предварительного расследования мужчина пояснял, что переехал к родительнице из Саратовской области после развода с супругой в 1997 году. Он ухаживает и заботится о престарелой матери. В тот вечер ему не понравились ее претензии к его образу жизни. Во всем винил алкоголь и решил перестать его употреблять», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Где противники абортов?

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