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Криминал

В Пензе рыночный торговец разводил коноплю на чердаке своего дома

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Запрещенным растениеводством решил заняться в Пензе уроженец Узбекистана помимо основной своей деятельности - торговли на рынке. Плантацию он организовал на чердаке собственного дома, готовую продукцию хранил в надворных постройках.

«В ходе обыска было изъято более 50 кустов, приготовленных для изготовления наркотического средства марихуана, а также 13 горшков с культивируемым наркотическим средством коноплей, из которых в дальнейшем он изготавливал наркотическое средство марихуану», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Весь урожай сотрудники полиции отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Уважаемые жители Пензенской области, в период с 16 ноября по 13 декабря на территории региона будет проводиться антинаркотическая акция «Сурский край - без наркотиков!». Если вам известны сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать по телефону 59-10-10», - обратился к гражданам Алексей Власов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

здесь не будет того,о чём они думают...температура не та,земля не та

Гость||

Ударим по наркотикам алкогольным запоем!

Гость||

Так это их обычный вид бизнеса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Узбекистана помимо основной своей деятельности - торговли на рынке
Сбывал прямо с центрального рынка ? В центре города ? Оптом и в розницу ?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Узбекистана помимо основной своей деятельности - торговли на рынке
Сбывал прямо с центрального рынка ? В центре города ? Оптом и в розницу ?
А что сбывают цыгане на Центральном рынке и около него, на улице Чехова?

Гость||

ну тут пожизненно надо давать. Помнится девку носки одела с листочками и сфоткалась там как то судья определила что листочки от конопли не правильные и штраф. Ну а тут листочки натуральные за каждый листочек штрафу по 5000 рубликов и все сразу не выплачивает на пожизненное.

Имя: Гость
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