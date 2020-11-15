В Пензе рыночный торговец разводил коноплю на чердаке своего дома

15.11.2020 | 19:00

Запрещенным растениеводством решил заняться в Пензе уроженец Узбекистана помимо основной своей деятельности - торговли на рынке. Плантацию он организовал на чердаке собственного дома, готовую продукцию хранил в надворных постройках.

«В ходе обыска было изъято более 50 кустов, приготовленных для изготовления наркотического средства марихуана, а также 13 горшков с культивируемым наркотическим средством коноплей, из которых в дальнейшем он изготавливал наркотическое средство марихуану», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Весь урожай сотрудники полиции отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Уважаемые жители Пензенской области, в период с 16 ноября по 13 декабря на территории региона будет проводиться антинаркотическая акция «Сурский край - без наркотиков!». Если вам известны сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать по телефону 59-10-10», - обратился к гражданам Алексей Власов.