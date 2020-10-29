Дело об убийстве пензенца рассмотрели две коллегии присяжных

Два раза одно и то же уголовное дело об убийстве рассматривалось в Железнодорожном районном суде. Причиной стало затянувшееся противостояние государственного обвинителя и 63-летнего жителя Костромы.
«Злоумышленник, находясь на улице Ухтомского в городе Пензе, в ходе внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта нанес жителю Пензы не менее 6 ударов руками и рукоятью ножа в область головы, а также не менее 18 ударов ножом в область головы, груди и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказала прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры области Ирина Кошлевская.
Поначалу пенсионер вину признал, но потом выбрал другую линию защиты: начал все отрицать и потребовал рассмотрения его уголовного дела с участием присяжных заседателей. Мужчина сумел убедить их в своей невиновности, так что ему вынесли оправдательный вердикт.
«Однако кассационным представлением прокуратуры данное судебное решение было отменено и состоялся обвинительный приговор, вынесенный на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей», - сообщила Ирина Кошлевская.
Это был новый состав коллегии. Решение суда - 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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penzainform.ru писал(a):1 : 1 На до бы еще разок 3 контрольный