Дело об убийстве пензенца рассмотрели две коллегии присяжных

29.10.2020 | 18:15

Два раза одно и то же уголовное дело об убийстве рассматривалось в Железнодорожном районном суде. Причиной стало затянувшееся противостояние государственного обвинителя и 63-летнего жителя Костромы.

«Злоумышленник, находясь на улице Ухтомского в городе Пензе, в ходе внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта нанес жителю Пензы не менее 6 ударов руками и рукоятью ножа в область головы, а также не менее 18 ударов ножом в область головы, груди и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказала прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры области Ирина Кошлевская.

Поначалу пенсионер вину признал, но потом выбрал другую линию защиты: начал все отрицать и потребовал рассмотрения его уголовного дела с участием присяжных заседателей. Мужчина сумел убедить их в своей невиновности, так что ему вынесли оправдательный вердикт.

«Однако кассационным представлением прокуратуры данное судебное решение было отменено и состоялся обвинительный приговор, вынесенный на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей», - сообщила Ирина Кошлевская.

Это был новый состав коллегии. Решение суда - 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.