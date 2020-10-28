В Сердобском районе ревнивец сжег две квартиры

В Сердобском районе 61-летний местный житель осужден за поджог. В результате преступных действий злоумышленника сгорели две квартиры.
Инцидент произошел вечером 20 августа в селе Пригородном Сердобского района. Между мужчиной и его супругой произошел конфликт. Та отказалась показывать ему информацию в мобильном телефоне, и он заподозрил ее в неверности.
Разгневанный муж пообещал сжечь квартиру, в которой они жили. Женщина решила обратиться за помощью к сыну и пошла за ним.
«В это время сердобчанин принес из сарая канистру с бензином, облил им кухню и коридор своей квартиры и бросил зажженную спичку на пол», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Вспыхнул пожар. Загорелась не только их квартира, но и соседняя. В итоге они были полностью уничтожены огнем.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину, частично возместил причиненный соседке ущерб. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
«Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Светлана Артамонова.
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