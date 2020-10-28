Криминал

Пензенец лишился всех сбережений, стремясь спасти их от кражи

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Житель Пензы поверил якобы специалистам одного из крупных банков и лишился всех сбережений. Незнакомец по телефону сообщил ему, что была совершена атака на личный кабинет клиента и, к счастью, деньги целы, но не мешало бы повысить безопасность хранилища. Для этого необходимо скачать программу и следовать инструкциям.

«После установки приложения заявителю позвонил уже другой «представитель банка» и заверил потерпевшего, что деньги, которые лежат на резервном счете, тот на самом деле должен вернуть, так как они предоставлены финансовой организацией в кредит», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Незнакомец поторапливал клиента, чтобы не начали копиться проценты. Попавшийся на крючок 58-летний мужчина послушно выполнял все, что требовали неизвестные по телефону. Через один банкомат он получил свои деньги, а через другой отправил неизвестно куда.

«Я перевожу сумму, которую снял, а рядом - телефон, по которому слушаю его указания», - пояснил потерпевший.

В общей сложности он подарил мошенникам 2 миллиона 85 тысяч рублей.

«Заявитель понял, что его обманули, только после звонка сыну, который рекомендовал ему позвонить на горячую линию банка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», - добавила Ольга Евдокимова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Как можно быть таким лошарой?

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