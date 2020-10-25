Виновнику смертельного ДТП в Кузнецке вынесли приговор

25.10.2020 | 11:10

В Кузнецке на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина, ставший виновником гибели 67-летней женщины.

Инцидент произошел 14 июля. Мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль Chery Amulet и направился из Пензы в сторону Самары. Около 6:20 на 757-м километре трассы М5, в границах Кузнецка, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada XRAY под управлением 69-летнего водителя.

Оба автомобилиста получили травмы. Телесные повреждения стали фатальными для пассажирки отечественного автомобиля, супруги водителя.

На судебном заседании нарушитель полностью признал свою вину. По его словам, он пошел на обгон грузовика и сразу заметил, что двигавшаяся по встречной полосе «Лада» была очень близко. Водитель попытался избежать столкновения и вывернул руль еще левее, чтобы выехать на левую по ходу его движения обочину.

Однако аварии избежать не вышло. Передней частью своей машины справа автомобилист врезался в «Ладу» и потерял сознание. Мужчина пришел в себя в больнице и узнал, что в результате ДТП, виновником которого стал, погибла пассажирка «Лады».

«После ДТП в крови подсудимого был обнаружен этиловый спирт - 4 промилле, что соответствует в среднем 1,74 мг на один литр выдыхаемого воздуха», - добавили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Супруг погибшей попросил строго наказать нарушителя и взыскать с него 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

При вынесении решения служители Фемиды учли положительные характеристики подсудимого, полученные от соседей, с места бывшей учебы, наличие на иждивении маленького ребенка и больных родителей, а также 60 000 рублей, которые мужчина добровольно заплатил мужу погибшей, желая загладить вред.

Водителя приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

«Исходя из характера физических и нравственных страданий потерпевшего, требований разумности и справедливости, суд учел, что требования в размере 1 млн рублей подлежат частичному удовлетворению в размере 750 000 рублей», - сообщили в пресс-службе.

Пока приговор в законную силу не вступил.