Молодого жителя Спасска отправили в колонию строгого режима

21.10.2020 | 09:16

25-летнего жителя Спасска отправили в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление было совершено 24 марта. Злоумышленник вместе с двумя приятелями пришел к знакомому, в доме которого уже несколько лет проживал потерпевший - мужчина 1968 года рождения. Поводом для визита была кража денег у одного из сельчан. Они хотели обсудить друг с другом произошедшее.

«В процессе общения и употребления спиртного гость начал предъявлять ему претензии по поводу кражи инструментов. Потерпевший свою причастность к хищению отрицал», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Не поверив мужчине, молодой человек избил его руками и найденным на месте преступления металлическим уголком.

Травмы оказались смертельными. Наутро злоумышленник, переночевавший в доме, обнаружил тело жертвы в пристрое. Эксперты пришли к выводу, что мужчина скончался от множественных ран головы, осложнившихся массивной кровопотерей.

«В ходе следствия житель Спасска по решению суда находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.