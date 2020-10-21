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Криминал

Молодого жителя Спасска отправили в колонию строгого режима

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25-летнего жителя Спасска отправили в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление было совершено 24 марта. Злоумышленник вместе с двумя приятелями пришел к знакомому, в доме которого уже несколько лет проживал потерпевший - мужчина 1968 года рождения. Поводом для визита была кража денег у одного из сельчан. Они хотели обсудить друг с другом произошедшее.

«В процессе общения и употребления спиртного гость начал предъявлять ему претензии по поводу кражи инструментов. Потерпевший свою причастность к хищению отрицал», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Не поверив мужчине, молодой человек избил его руками и найденным на месте преступления металлическим уголком.

Травмы оказались смертельными. Наутро злоумышленник, переночевавший в доме, обнаружил тело жертвы в пристрое. Эксперты пришли к выводу, что мужчина скончался от множественных ран головы, осложнившихся массивной кровопотерей.

«В ходе следствия житель Спасска по решению суда находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Гость||

чот мало дали

Гость||

Выйдет, опять кого-нибудь замочит.

Имя: Гость
Комментарий:

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