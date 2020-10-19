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Криминал

В Шемышейском районе пьяный сельчанин пытался перегнать трактор

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Шемышейский районный суд наказал 22-летнего жителя села Наскафтым за вождение в нетрезвом виде и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Днем 9 мая пьяный молодой человек решил перегнать с поля к дому дедовский трактор МТЗ-82, для чего сел за его руль и поехал. Но задуманное реализовать не получилось, через некоторое время сельчанин был замечен и остановлен сотрудниками ДПС.

Когда водитель выбрался из кабины, страж порядка предложил ему проследовать в автомобиль для освидетельствования. Испугавшись наказания, тот толкнул правоохранителя в грудь и побежал. Но далеко уйти он не смог. На помощь коллеге пришел второй полицейский, догнавший нарушителя и схвативший его.

Такой расклад сельчанина не устроил, он не менее пяти раз больно толкнул сотрудника ДПС в грудь, пытаясь вырваться. Однако этим только увеличил свое наказание.

Служители Фемиды признали молодого человека виновным и по совокупности преступлений вынесли приговор: год лишения свободы условно с испытательным сроком в два. Также ему запрещено управлять транспортом два года.

Ранее сельчанин уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Служители Фемиды признали молодого человека виновным и по совокупности преступлений вынесли приговор: год лишения свободы условно с испытательным сроком в два. Также ему запрещено управлять транспортом два года.
Освободил дорогу молодым значит, наверное очередь выстроилась из желающих уехать из города в село и сесть за рычаги "дедовского" трактора.

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