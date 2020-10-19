Пьяный пензенец забрался в магазин на улице Чаадаева и уснул

19.10.2020 | 11:33

Ночью в воскресенье, 18 октября, в одном из магазинов на улице Чаадаева в Пензе сработала охранная сигнализация.

В 23:21 росгвардейцы получили сигнал об этом, выехали на место и начали осматривать здание. Они увидели, что дверь в магазин открыта, вошли внутрь и обнаружили спящего под столом злоумышленника.

53-летний мужчина был пьян. Когда его разбудили, он не смог объяснить, зачем проник в торговую точку. Помнит только, что шел мимо, каким-то образом открыл дверь, а потом отключился.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.