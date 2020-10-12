Сетевое издание|18+|Понедельник|12 окт 2020|11:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Бекове 28-летний мужчина угнал машину с СТО и врезался в дерево

Печать

В Пензенской области расследуют угон автомобиля со станции технического обслуживания. Преступление было совершено в Бековском районе, его жертвой стала 30-летняя хозяйка Daewoo Matiz.

По словам автомобилистки, она оставила свою машину на СТО и отдала ключи сотрудникам, а когда через некоторое время вернулась, не обнаружила ее. О случившемся женщина заявила в полицию.

Следственно-оперативная группа, выехавшая для проверки, нашла транспортное средство неподалеку от станции в поврежденном виде. Оказалось, к преступлению может быть причастен 28-летний житель поселка Беково, уже привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий водительских прав.

«Злоумышленник пояснил, что пришел на станцию к своему знакомому и, увидев стоящий автомобиль заявительницы, решил покататься. Но парень не смог далеко уехать на угнанной автомашине – через несколько десятков метров он врезался в дерево и совершил опрокидывание», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас по факту угона проводится проверка, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте