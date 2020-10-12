В Бекове 28-летний мужчина угнал машину с СТО и врезался в дерево

12.10.2020 | 10:44

В Пензенской области расследуют угон автомобиля со станции технического обслуживания. Преступление было совершено в Бековском районе, его жертвой стала 30-летняя хозяйка Daewoo Matiz.

По словам автомобилистки, она оставила свою машину на СТО и отдала ключи сотрудникам, а когда через некоторое время вернулась, не обнаружила ее. О случившемся женщина заявила в полицию.

Следственно-оперативная группа, выехавшая для проверки, нашла транспортное средство неподалеку от станции в поврежденном виде. Оказалось, к преступлению может быть причастен 28-летний житель поселка Беково, уже привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий водительских прав.

«Злоумышленник пояснил, что пришел на станцию к своему знакомому и, увидев стоящий автомобиль заявительницы, решил покататься. Но парень не смог далеко уехать на угнанной автомашине – через несколько десятков метров он врезался в дерево и совершил опрокидывание», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас по факту угона проводится проверка, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.