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Криминал

Попытку сбывать наркотики в Пензе пресекли в течение двух недель

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Две недели преступной деятельности - и 20 лет лишения свободы. Именно столько грозит двум жителям Вологодской области за распространение запрещенных препаратов на территории Пензенского региона.

«Молодой человек 1988 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, и его сожительница, девушка 1997 года рождения, сняли квартиру в одном из районов города Пензы с целью фасовки наркотических средств и приготовления их к дальнейшему сбыту», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Оптовые партии синтетических препаратов они получали бесконтактным способом. При задержании у молодого человека изъяли 30 пакетов зелья, у девушки в телефоне имелась информация о местах закладок и их фотографии. Подозреваемые находятся под стражей.

«Уважаемые жители Пензенской области! Если вам известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, просим вас незамедлительно сообщить на телефон горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - напомнил согражданам Алексей Власов.

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Гость||

Какой же противный голос у ведущего!!!

Имя: Гость
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