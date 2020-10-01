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Криминал

В Пензе сотрудникам подпольного казино пришлось лечь лицом в пол

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Нелегальное казино больше не работает. Пять человек задержано благодаря совместной деятельности сотрудников регионального УМВД, следственного управления при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

«Казино располагалось в отдельно стоящем административном нежилом здании и действовало в закрытом режиме. Работало оно по ночам. Клиентам предлагали карточные игры (покер). Вход в подпольное заведение получали только постоянные игроки, которым отправляли приглашения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сотрудники казино использовали различные меры конспирации. Главной задачей было не привлекать внимания посторонних. Тем не менее сотрудникам полиции удалось проникнуть в казино в самый разгар игры.

«В заведении находились его организатор и несколько работников, а также посетители. Из казино были изъяты два покерных стола, игральные карты и фишки, записи черновой бухгалтерии, компьютеры и сотовые телефоны, а также денежные средства в сумме более 60 000 рублей», - рассказала Ольга Евдокимова.

Все входящие в состав организованной преступной группы - жители Пензы. В содеянном они сознались.

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