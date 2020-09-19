В Пензе мужчина решил устроить свадьбу на украденные деньги

19.09.2020 | 18:35

Не хотел трудиться, а хотел жениться, поэтому украл деньги на свадьбу у соседа по квартире.

Уроженец Узбекистана, приехавший в Пензу на заработки и снимавший совместно с тремя земляками квартиру, не обнаружил однажды вечером своих сбережений - около 70 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

«Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления, им оказался один из квартиросъемщиков - молодой человек 1997 года рождения. Подозреваемый признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Максим Курашенко.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Свадьбу задержанному придется отложить, и не из-за отсутствия денег - ему грозит до 5 лет лишения свободы.