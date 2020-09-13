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Криминал

Анонимное сообщение в мессенджере привело кузнечанку в полицию

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В Кузнецке проводят проверку по факту телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 43-летняя горожанка.

Женщина получила в мессенджере WhatsApp сообщение от анонима. Незнакомец сообщил, что кузнечанка зарегистрировалась в интернет-магазине и в течение суток с ее счета спишут деньги за товар. В случае ошибки или возникновения вопросов горожанке предложили позвонить на номер горячей линии.

Кузнечанка помнила, что не проходила регистрацию на сайте магазина. Решив заявить, что произошло недоразумение, она позвонила по указанному телефону. Ей ответил мужчина, он предложил отменить платеж. Для этого требовалось сообщить коды, которые поступят в СМС.

«Горожанка так и сделала, после чего обнаружила, что со счета ее карты списаны 16 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители принимают все меры к тому, чтобы установить личности мошенников.

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