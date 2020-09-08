Пензенец лишился денег, пригласив девушку в несуществующий кинотеатр

08.09.2020 | 10:19

21-летний пензенец лишился денег, решив сводить виртуальную подругу в кинотеатр. Парень познакомился с девушкой в соцсети «ВКонтакте». Она предложила сходить в кино, и молодой человек с радостью поддержал идею познакомиться таким образом в реале.

Девушка рекомендовала кинотеатр в торговом центре на проспекте Строителей и прислала ссылку на сайт. В предвкушении встречи пензенец заплатил 5 200 рублей за билеты на сеанс.

Вскоре виртуальная знакомая написала, что по некоторым причинам в этот раз встретиться с ним не может, и посоветовала вернуть билеты. Для возврата денег она предложила обратиться в службу поддержки сайта кинотеатра.

Молодой человек так и сделал. Ему прислали ссылку, он перешел по ней и ввел реквизиты своей банковской карты, рассчитывая получить обратно деньги. Однако в итоге с его счета списали еще 5 200 рублей.

«Только после этого гражданин выяснил, что кинотеатра с таким названием в этом торговом центре нет и никогда не было», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства мошенничества и лиц, причастных к этому преступлению.