Пензенец лишился денег, пригласив девушку в несуществующий кинотеатр

21-летний пензенец лишился денег, решив сводить виртуальную подругу в кинотеатр. Парень познакомился с девушкой в соцсети «ВКонтакте». Она предложила сходить в кино, и молодой человек с радостью поддержал идею познакомиться таким образом в реале.
Девушка рекомендовала кинотеатр в торговом центре на проспекте Строителей и прислала ссылку на сайт. В предвкушении встречи пензенец заплатил 5 200 рублей за билеты на сеанс.
Вскоре виртуальная знакомая написала, что по некоторым причинам в этот раз встретиться с ним не может, и посоветовала вернуть билеты. Для возврата денег она предложила обратиться в службу поддержки сайта кинотеатра.
Молодой человек так и сделал. Ему прислали ссылку, он перешел по ней и ввел реквизиты своей банковской карты, рассчитывая получить обратно деньги. Однако в итоге с его счета списали еще 5 200 рублей.
«Только после этого гражданин выяснил, что кинотеатра с таким названием в этом торговом центре нет и никогда не было», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства мошенничества и лиц, причастных к этому преступлению.
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