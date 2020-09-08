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Криминал

Пензенец лишился денег, пригласив девушку в несуществующий кинотеатр

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21-летний пензенец лишился денег, решив сводить виртуальную подругу в кинотеатр. Парень познакомился с девушкой в соцсети «ВКонтакте». Она предложила сходить в кино, и молодой человек с радостью поддержал идею познакомиться таким образом в реале.

Девушка рекомендовала кинотеатр в торговом центре на проспекте Строителей и прислала ссылку на сайт. В предвкушении встречи пензенец заплатил 5 200 рублей за билеты на сеанс.

Вскоре виртуальная знакомая написала, что по некоторым причинам в этот раз встретиться с ним не может, и посоветовала вернуть билеты. Для возврата денег она предложила обратиться в службу поддержки сайта кинотеатра.

Молодой человек так и сделал. Ему прислали ссылку, он перешел по ней и ввел реквизиты своей банковской карты, рассчитывая получить обратно деньги. Однако в итоге с его счета списали еще 5 200 рублей.

«Только после этого гражданин выяснил, что кинотеатра с таким названием в этом торговом центре нет и никогда не было», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства мошенничества и лиц, причастных к этому преступлению.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Мутная история. Любитель кинотеатров не знает, какой кинотеатр в ТЦ. И что это за цена билетов на кино в Пензе - 5200 за двоих?

Гость||

5тыщ!!!! За билеты в кино???? Он кем работает, этот 21 растяпа, чтобы за 5 тыщ в кино сходить???

Гость||

Он "живую-горячую" никогда не ощущал и "поплыл" в предвкушении...

Гость||

Все зло от баб

Гость||

сказке венского леса))))) походу автор всю ночь сочинял))))) такую ересь сочинил))))))

Гость||

Фото лоха в студию !

Гость||

Нет господа,это не Пензенец!

Это пензюк...

Гость||

Это кентавр

Имя: Гость
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