Двое саратовцев украли из пензенских магазинов алкоголь и икру

03.09.2020 | 11:45

Пензенский суд вынес двум жителям Саратовской области приговор за кражу из магазина. Преступление было совершено 22 апреля.

«Путешествуя по Пензенской области, находясь в помещении одного из сетевых магазинов «Магнит» АО «Тандер», они решили совместно совершить тайное хищение алкогольной продукции», - сообщается на сайте Нижнеломовского районного суда.

Один из злоумышленников сложил несколько бутылок дорогих спиртных напитков в корзину, а затем незаметно переложил их в рюкзак, висевший за спиной у второго. После этого мужчины покинули помещение.

Аналогичным образом они обокрали еще два «Магнита», похитив коньяк и красную икру. Сумма ущерба, нанесенного АО «Тандер», составила 17 тыс. 862 руб. 52 коп.

Уйти от ответственности нарушителям закона не удалось. Их задержали, было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Рассмотрев его, суд назначил каждому по полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.