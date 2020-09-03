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Криминал

Двое саратовцев украли из пензенских магазинов алкоголь и икру

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Пензенский суд вынес двум жителям Саратовской области приговор за кражу из магазина. Преступление было совершено 22 апреля.

«Путешествуя по Пензенской области, находясь в помещении одного из сетевых магазинов «Магнит» АО «Тандер», они решили совместно совершить тайное хищение алкогольной продукции», - сообщается на сайте Нижнеломовского районного суда.

Один из злоумышленников сложил несколько бутылок дорогих спиртных напитков в корзину, а затем незаметно переложил их в рюкзак, висевший за спиной у второго. После этого мужчины покинули помещение.

Аналогичным образом они обокрали еще два «Магнита», похитив коньяк и красную икру. Сумма ущерба, нанесенного АО «Тандер», составила 17 тыс. 862 руб. 52 коп.

Уйти от ответственности нарушителям закона не удалось. Их задержали, было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Рассмотрев его, суд назначил каждому по полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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