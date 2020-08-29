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Криминал

В Кузнецке москвич осужден за попытку дать взятку полицейскому

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В Кузнецке суд вынес приговор 46-летнему мужчине за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

19 июня стражи порядка остановили тягач MAN. В машине не было тахографа, водитель большегруза не располагал документами на право управления и страховым полисом. Кроме того, вскрылся факт нарушения требований предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

Днем к отделу полиции прибыл фактический владелец тягача - житель Москвы, 1973 года рождения. Владелец грузовика вложил в Кодекс об административных правонарушениях РФ 20 тысяч рублей и попытался вручить их начальнику городского отделения ГИБДД, однако тот отказался от взятки.

Москвича задержали, деньги изъял следователь.

«Приговором суда жителю Москвы назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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