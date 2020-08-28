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Криминал

Пензенский подросток не дождался интим-услуг от незнакомки

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Девушка на час обошлась 16-летнему подростку в 25 тысяч рублей. Правда, ее он даже не увидел. Молодой человек стал жертвой мошенников. В полицию о преступлении сообщила его бабушка.

«Дома ему стало скучно, и он решил вызвать девушку на час. Найдя в интернете соответствующее объявление, он позвонил по указанному телефону. Незнакомка ответила, что девушка готова приехать к молодому человеку, но необходимо внести предоплату в размере 500 рублей. Молодой человек так и сделал», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Затем у заказчика потребовали оплатить взнос в размере 1 500 рублей за приезд дамы, потом перечислить деньги за страховку, неправильно оформленный перевод и так далее. Парень выполнил все, но встреча с прекрасной незнакомкой так и не состоялась.

«По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснила Елена Федоськина.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими будет изучена роль опекуна в воспитании несовершеннолетнего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Следачка обхохоталась наверно?!

Гость||

Мог бы у бабушки спросить как правильно вызвать шалаву

Гость||

А бабушка откуда знает?

Гость||

Сирёжа, больше так не делай, если что говори сразу мне, своей бабушке, я бегом сбегаю в то агентство и приведу тебе ту блоковскую незнакомку и по льготному тарифу.

Гость||

Опошлился ПИ донельзя. Читать противно.

Имя: Гость
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