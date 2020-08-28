Пензенский подросток не дождался интим-услуг от незнакомки

28.08.2020 | 18:35

Девушка на час обошлась 16-летнему подростку в 25 тысяч рублей. Правда, ее он даже не увидел. Молодой человек стал жертвой мошенников. В полицию о преступлении сообщила его бабушка.

«Дома ему стало скучно, и он решил вызвать девушку на час. Найдя в интернете соответствующее объявление, он позвонил по указанному телефону. Незнакомка ответила, что девушка готова приехать к молодому человеку, но необходимо внести предоплату в размере 500 рублей. Молодой человек так и сделал», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Затем у заказчика потребовали оплатить взнос в размере 1 500 рублей за приезд дамы, потом перечислить деньги за страховку, неправильно оформленный перевод и так далее. Парень выполнил все, но встреча с прекрасной незнакомкой так и не состоялась.

«По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснила Елена Федоськина.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими будет изучена роль опекуна в воспитании несовершеннолетнего.