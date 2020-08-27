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Криминал

В Пензе 40-летний мужчина воровал из машин на парковках ТЦ

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В Пензе вынесен приговор 40-летнему мужчине, который совершил четыре кражи.

«15 января 2020 года, находясь на парковке торгового центра «Метро», увидел въезжающий на стоянку и паркующийся автомобиль марки Skoda Fabia. Используя техническое устройство, предназначенное для беспрепятственного открытия запорных устройств автомобилей, записал кодовую информацию электронной сигнализации», - сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Когда водитель ушел, злоумышленник воспользовался записью сигнала, открыл иномарку и похитил из нее пятилитровую бутылку с омывающей жидкостью и 17 800 руб.

Аналогичным образом он обокрал ВАЗ-2110 на парковке магазина «Обувь-Сити» на улице Чехова. Добычей вора стал сабвуфер, моноблок и небольшая сумма денег. Общий ущерб оценили более чем в 6 тыс. руб.

Третьим преступлением было похищение сотового телефона, а четвертым - кража «Лады-Приоры» от дома на улице Антонова. Транспортное средство он отбуксировал. Ущерб по последнему эпизоду достиг 157 тыс.

По словам помощника председателя Железнодорожного районного суда Олеси Бахтеевой, ранее мужчина привлекался к ответственности трижды. Два раза - за многочисленные кражи, еще один - за сбыт наркотиков.

Суд учел рецидив преступлений, а также ряд смягчающих обстоятельств (в том числе признание вины и раскаяние, наличие малолетнего ребенка и частичное добровольное возмещение ущерба). В результате мужчину приговорили к 2 годам лишения в колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», - уточнила Олеся Бахтеева.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сейчас шифр - сканнеры, благодаря прогрессу китайской электроники, баснословно подешевели. В даркнете такие приблуды раньше стоили около 300тыс, теперь же можно приобрести за 45тыс. И всякие гаврики, кому не лень, вскрывают авто. Угнать - не угонят, но кровушку попортят. На парковках у ТЦ и в незнакомых местах ценные вещи из машины всегда забираю, авто закрываю ключом на центральный замок без излучения радиоколебаний с брелка.

Гость||

Это не преглада можно и не закрывать если надо будет об нулят салончик или авто уйдет в неизвестном направлении.

Гость||

Четвертая судимость- раскаяние.

Гость||

Ну че, молодец, теперь точно коронуют

Имя: Гость
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