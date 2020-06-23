Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе бывший сотрудник автомойки похитил кассу с выручкой

Печать

Хорошая память приведет на скамью подсудимых бывшего сотрудника одной из автомоек в Октябрьском районе Пензы. Молодой человек уволился с работы в начале июня, но не забыл, где хранится выручка.

«Подозреваемый гражданин, воспользовавшись черенком от лопаты, вскрыл дверь администратора автомойки, где обнаружил и впоследствии похитил кассу с находящимися внутри денежными средствами», - пояснил следователь отдела ОП № 3 СУ МВД России по г. Пензе Владислав Баранов.

18-летний злоумышленник пояснил, что в момент совершения преступления был нетрезв и наличные ему понадобились для покупки спиртного.

Теперь он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

У нас так же было, когда работал в Терновке на автомойке. Один алкаш всю кассу упёр) Пришлось весь месяц без денег сидеть :(

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте