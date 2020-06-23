В Пензе бывший сотрудник автомойки похитил кассу с выручкой

23.06.2020 | 18:48

Хорошая память приведет на скамью подсудимых бывшего сотрудника одной из автомоек в Октябрьском районе Пензы. Молодой человек уволился с работы в начале июня, но не забыл, где хранится выручка.

«Подозреваемый гражданин, воспользовавшись черенком от лопаты, вскрыл дверь администратора автомойки, где обнаружил и впоследствии похитил кассу с находящимися внутри денежными средствами», - пояснил следователь отдела ОП № 3 СУ МВД России по г. Пензе Владислав Баранов.

18-летний злоумышленник пояснил, что в момент совершения преступления был нетрезв и наличные ему понадобились для покупки спиртного.

Теперь он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до 5 лет.