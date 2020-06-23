В Бессоновке найденный телефон помог обогатиться двум подросткам

23.06.2020 | 16:02

В селе Бессоновка Пензенской области 15-летних подростков обвиняют в краже денег со счета.

В понедельник, 15 июня, двое приятелей решили обогатиться незаконным способом. Поводом стал найденный на улице телефон, к номеру которого была привязана банковская карта.

«С помощью СМС-сообщения подозреваемые перевели 6 тысяч рублей на счет знакомого. Последний через некоторое время перевел указанную сумму на счет одного из подельников», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь молодых людей могут поставить на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и закрепляется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.