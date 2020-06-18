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Криминал

В Лунине сын нанес отцу 40 ударов, но не признал вину в его смерти

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66-летнего жителя Лунинского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 89-летнего отца, повлекшее по неосторожности смерть.

По данным следствия, 25 февраля младший из мужчин купил спиртное и пришел в гости к старшему, жившему на улице Ломоносова в рабочем поселке Лунино.

Когда гость выпил, между родственниками разразилась ссора на бытовой почве, и сын напал на отца. Он нанес ему более 40 ударов руками и ногами, деревянным табуретом и черенком. Пожилой человек скончался на месте от тупой травмы грудной клетки, приведшей к развитию острой дыхательной недостаточности.

После этого агрессор позвонил брату, но о подробностях случившегося умолчал. Тот прибыл через несколько минут, застав родителя уже мертвым.

«В ходе допросов обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Несмотря на непризнание вины, следователем собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность жителя Лунинского района к причинению смерти потерпевшему», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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